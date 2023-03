TOTTENHAM-MILAN Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN, Sky Live o Prime Video?

Dove vedere Diretta Tottenham-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 8 marzo 2023, i rossoneri di Pioli visitano la squadra di Conte contro cui cercano la qualificazione ai quarti di Champions League: si riparte dall’1-0 di San Siro dell’andata. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Tottenham-Milan streaming gratis e diretta tv.

Diretta Tottenham-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Milan manca l’appuntamento con i quarti di finale di Champions League dalla bellezza di 11 anni: era il 2011-12 e sulla panchina del Diavolo c’era Massimiliano Allegri in panchina. In quella occasione i rossoneri sconfissero l’Arsenal agli ottavi (4-0 a San Siro, 3-0 per i Gunners all’Emirates) ma vennero eliminati dal Barcellona ai quarti di finale: 0-0 all’andata a Milano, 1-3 al ritorno con doppio Messi e Iniesta dopo il pareggio iniziale di Nocerino.

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

A disposizione in panchina: Austin, Whiteman, Danjuma, Devine, Porro, Lucas Moura, Richarlison, Sanchez, Tanganga, Sarr. Indisponibili: Bentancur, Bissouma, Lloris, Sessegnon. Squalificati: Dier. Diffidati: Bentancur, Lenglet, Romero.

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Calabria, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Florenzi, Saelemaekers, Bennacer, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Touré, Tomori, Tonali, Krunic.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Tottenham-Milan in Diretta TV



Tottenham-Milan in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. A commentare la partita tra Tottenham e Milan su Amazon Prime Video sarà la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Il Tottenham ha subito il primo gol del match in cinque delle sette partite in questa stagione di Champions League, mantenendo la porta inviolata nelle altre due gare (2-0 contro il Marsiglia, 0-0 contro l’Eintracht Francoforte).

Tottenham-Milan Streaming Gratis Live ITA

Tottenham-Milan streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di Champions League, l’ultima volta che ha ottenuto più successi di fila in una singola stagione nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2005 (5). I rossoneri non vincono entrambe le gare di una singola fase a eliminazione diretta nella competizione dai quarti di finale del 2004-05 contro l’Inter.

Tottenham-Milan Streaming alternativa online

La sfida tra Tottenham-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.

I ragazzi di Pioli sono scesi in campo al “Tottenham Hotspur Stadium” per il walk around sfoggiando una particolare divisa del brand Off-White.