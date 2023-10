PSG MILAN Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN, Sky Live o Prime Video?

Dove vedere Diretta PSG-Milan Streaming. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 25 ottobre 2023, la formazione di Stefano Pioli scende sul campo del “Parco dei Principi” di Parigi (Francia) per sfidare il PSG di Luis Enrique nel terzo match del Gruppo F della Champions League 2023-24. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere PSG-Milan streaming gratis e diretta tv.

Entrambe le partite del Milan in questa edizione della Champions League si sono concluse a reti inviolate. Solo il Club Brugge ha avuto tre pareggi consecutivi senza gol tra novembre 2018 e settembre 2019, mentre nell’ultima occasione in cui una squadra ha collezionato tre 0-0 nella stessa fase a gironi è stata nella stagione 2005/06 con Lille, Liverpool, Manchester United e Villarreal.

Diretta PSG-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il PSG si prepara ad affrontare il Milan dopo la sconfitta contro il Newcastle in Champions League. Nonostante la sconfitta, il PSG è favorito ma non ha mai battuto il Milan in Champions League. Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà a segnare gol ultimamente. Il Milan cerca di migliorare il proprio record negativo contro le squadre francesi in trasferta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Goncalo Ramos, Mbappé. Allenatore Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Navas, Tenas, Mukiele, Kurzawa, Danilo, F.Ruiz, Soler, Ndour, Barcola, Lee, Kolo Muani.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Florenzi, Pobega, Adli, Traoré, Jovic.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

PSG-Milan in Diretta TV



PSG-Milan in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà condotta dalla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (ex giocatore del Milan).

PSG-Milan Streaming Gratis Live Italiano

PSG-Milan streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

PSG-Milan Streaming alternativa online

La sfida PSG-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.