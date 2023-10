Partite Streaming TV Oggi 25 ottobre 2023: Feyenoord-Lazio e UPSG-Milan (Champions League) Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis di oggi mercoledì 25 ottobre 2023, dove spiccano Feyenoord-Lazio e UPSG-Milan (Champions League).

Orari delle partite di oggi e i canali dove vederle in TV

15.00 Italia-San Marino (Qualificazioni Europei Under 17) – FIGC.IT

18.30 Monterosi-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30 Avellino-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30 Olbia-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

18.30 Giugliano-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

18.30 Latina-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

18.30 Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 259)

18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

18.45 Diretta Feyenoord-Lazio Streaming (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+

18.45 Barcellona-Shakhtar (Champions League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

20.45 Casertana-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

20.45 Pescara-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

20.45 Taranto-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

20.45 Monopoli-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

21.00 Diretta PSG-Milan Streaming (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Newcastle-Borussia D. (Champions League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+

21.00 Celtic-Atletico Madrid (Champions League) – SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

21.00 Young Boys-Manchester City (Champions League) – SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+

21.00 Lipsia-Stella Rossa (Champions League) – SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+

21.00 Anversa-Porto (Champions League) – SKY SPORT (canale 256) e INFINITY+

21.00 Stoke City-Leeds (Championship) – DAZN

23.30 Belgrano-Central Cordoba (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.