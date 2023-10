Streaming TV Italia-Malta Ucraina-Macedonia del Nord: Orario Partite Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis di oggi sabato 14 ottobre 2023, dove spiccano le qualificazioni a Euro 2024 con Italia-Malta e Ucraina-Macedonia del Nord.

Orari delle partite di oggi e i canali dove vederle in TV

12.30 Napoli-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

14.00 Triestina-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

14.00 Monterosi-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

14.00 Pro Patria-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

14.00 Pergolettese-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

14.00 Werder Brema-Colonia (Bundesliga femminile) – DAZN

15.00 Ucraina-Macedonia del Nord (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT CALCIO

15.00 Irlanda del Nord-San Marino (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT (canale 255)

16.15 Pro Sesto-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

16.15 Foggia-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

16.30 Granada-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

18.00 Slovenia-Finlandia (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT UNO

18.00 Bulgaria-Lituania (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT CALCIO

18.00 Como-Milan (Serie A femminile) – DAZN

18.00 Bayern-Eintracht (Bundesliga femminile) – DAZN

18.30 Chelsea-West Ham (Women’s Super League) – DAZN

20.30 Siviglia-Valencia (Liga femminile) – DAZN

20.45 Italia-Malta (Qualificazioni Euro 2024) – RAI 1

20.45 Ungheria-Serbia (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT UNO

20.45 Danimarca-Kazakistan (Qualificazioni Euro 2024) – SKY SPORT CALCIO

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.