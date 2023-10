Juventus, alternative per Thuram: Hojbjerg, Samardzic e Diarra nel mirino

Juventus, c’è un’alternativa tecnica per Thuram. La Juve sta lavorando per raggiungere Khephren Thuram già a gennaio. Il giocatore del Nizza rappresenta un vero obiettivo per i bianconeri che necessitano di rafforzare il centrocampo dopo la positività di Paul Pogba, ma il club francese richiede circa 40 milioni di euro per la sua cessione come riferito da “Tuttosport“. Pertanto, la Juventus sarebbe pronta con Giuntoli a includere una contropartita tecnica come Samuel Iling-Junior, il cui valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Juventus a 360 gradi per il mercato di Gennaio

In ogni caso Khephren Thuram non è l’unico obiettivo della Juventus per il prossimo mese di gennaio. Sempre secondo quanto riferito da “Tuttosport“, la squadra bianconera sta valutando diverse alternative, tra cui Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Lazar Samardzic dell’Udinese. Tuttavia, nelle ultime ore, sono stati presi in considerazione anche Habib Diarra dello Strasburgo, Arthur Vermeeren dell’Anversa, Mahamadou Diawara e Rayan Cherki del Lione.