Mario Hermoso, uno dei due difensori centrali a costo 0 che guarda la Juventus

La Juventus ha una chiara priorità: cercare di migliorare il proprio centrocampo nel prossimo mercato invernale. E’ il grande obiettivo di una squadra che sta iniziando bene la stagione e sogna di tornare nuovamente in Europa.

Il club bianconero continua a cercare di scoprire opportunità di mercato ovunque, visto che negli ultimi anni si è chiaramente specializzato nel trovare interessanti occasioni a basso costo o gratuite. Ecco perché i suoi leader guardano anche più lontano.

Due difensori centrali sulla scena

Adesso ce lo dicono La Gazzetta dello Sport che la Vecchia Signora ha due interessanti obiettivi difensivi da perseguire. E questa squadra ha deciso di gettare le reti su quei giocatori che stanno terminando il loro contratto: Mario Hermoso (28 anni) y Tiago Djaló (23 anni).

Il primo è ancora in trattative con l’Atletico Madrid: prolungare il contratto che scade a fine stagione. Per quanto riguarda il 23enne portoghese, attualmente è ancora al Lille, difende i colori di questa squadra ma è in convalescenza da un grave infortunio ed è anche libero a giugno.