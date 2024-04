REAL MADRID BARCELLONA Streaming TV Gratis Online: Video DAZN o SKY Live? Dove vedere EL CLASICO

Real Madrid vs Barcellona: Il Clásico Infuocato!

Il Real Madrid e il Barcellona si preparano per un altro Clásico, un confronto sempre carico di tensione e rivalità, che arriva solo pochi giorni dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questi due giganti del calcio spagnolo hanno vissuto notti dalle esiti completamente opposti in Europa.

Il Successo del Real Madrid in Champions League

Il Real Madrid ha ottenuto la qualificazione alle semifinali della Champions League in modo spettacolare, eliminando il Manchester City ai calci di rigore. Ora, il club madrileno si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una doppia sfida che promette emozioni e tensione sul campo.

La Delusione del Barcellona in Champions League

D’altra parte, il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League in modo clamoroso, subendo una sconfitta casalinga per 1-4 contro il PSG. Questo risultato è stato fatale per i catalani, dopo che erano riusciti a vincere per 3-2 a Parigi nel match di andata.

Il Clásico: Real Madrid vs Barcellona

Nel frattempo, il Clásico tra Real Madrid e Barcellona continua ad essere uno degli eventi più attesi nel mondo del calcio. La gara d’andata, disputata in Catalogna, ha visto il Real Madrid prevalere per 2-1 grazie a una doppietta di Bellingham, dimostrando ancora una volta l’intensità e la competitività di questo storico confronto.

Quando e dove si gioca Real Madrid-Barcellona

Il Clásico tra Real Madrid e Barcellona è sempre un momento di grande emozione e interesse per i tifosi di tutto il mondo. Quest’anno, il confronto arriva in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni sia in campionato che in Europa. Resta da vedere quale squadra riuscirà a prevalere in questo Clásico carico di tensione e significato.

Alle ore 21:00 italiane di oggi domenica 21 aprile 2024, si gioca Real Madrid Barcellona in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 32a giornata del campionato di calcio spagnolo.

Real Madrid Barcellona in Diretta TV



Real Madrid Barcellona in tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN: la partita non viene trasmessa in chiaro. Non ci sarà nemmeno la trasmissione su ZONA DAZN, al canale numero 214 di Sky. Il telecronista di Real Madrid-Barcellona sarà Stefano Borghi.

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis in italiano



La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Real Madrid Barcellona, le formazioni che speriamo di vedere in campo

Ancelotti ha elogiato Xavi: “Sta facendo un ottimo lavoro. Ma lo stile del Barça non è mai cambiato. È sempre quello, marcato, e Xavi lo rappresenta alla perfezione. La squadra è migliorata ed è in una buona dinamica”. Sì, 11 partite senza sconfitte con 8 vittorie, in Liga 4 successi consecutivi.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore Xavi.

Alternative per vedere Real Madrid Barcellona Streaming Live Online



Per vedere la diretta streaming di Real Madrid vs Barcellona in Italia, ci sono diverse opzioni disponibili:

1. Piattaforme di Streaming Sportivo: Piattaforme come DAZN, Sky Sport e Mediaset Premium potrebbero offrire la diretta della partita attraverso i loro servizi di streaming. Tuttavia, potrebbero essere richiesti abbonamenti o pagamenti per accedere al contenuto.

2. Servizi di Streaming Online: Alcuni siti web (come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV) offrono la possibilità di vedere partite di calcio in diretta streaming. Tuttavia, è importante fare attenzione alla legalità di tali servizi e verificare che non violino i diritti d’autore.

3. Applicazioni Mobile: Alcune applicazioni mobile potrebbero trasmettere la partita in diretta, come quelle offerte dalle emittenti televisive o dalle piattaforme di streaming sportivo. Assicurati di controllare le app ufficiali delle emittenti televisive o dei servizi di streaming.

4. Social Media e Piattaforme Online: In alcuni casi, la partita potrebbe essere trasmessa in diretta su piattaforme di social media o su siti web ufficiali dei club di calcio. Tuttavia, questo non è sempre garantito e dipende dalle decisioni delle società e dei titolari dei diritti di trasmissione. trasmissione.

Prima di utilizzare qualsiasi metodo per lo streaming della partita, assicurati di verificare la legalità e l’affidabilità del servizio, oltre a considerare le eventuali spese o restrizioni legate all’accesso al contenuto.