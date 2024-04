MILAN INTER Live Streaming TV Gratis, dove vederla Online con PC iPhone Tablet TV

Milan Inter streaming si gioca oggi lunedì 22 aprile 2024, alle ore 20:45 italiane. Il Derby di San Siro, valido per la 33a giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Chi vincerà il primo match-point Scudetto per la squadra di Inzaghi?

Milano si prepara per il momento clou: è tempo per il derby, con San Siro pronto a ospitare l’epica sfida tra Milan e Inter nella trentatreesima giornata della Serie A TIM. Questa non sarà una partita ordinaria: una vittoria dell’Inter significherebbe il titolo di campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia, riportando a casa un trofeo che manca dal 2020/21 e finalmente potersi cucire la seconda stella sulla maglietta.

Dall’altra parte, il Milan è determinato a riscattare la delusione dell’eliminazione in Europa League contro la Roma di De Rossi: Pioli ha sottolineato l’importanza di non commettere errori. L’arbitro designato è Colombo; nell’incontro d’andata, l’Inter ha dominato vincendo per 5-1.

Dove vedere la partita streaming e tv? Di seguito tutte le informazioni.

Milan Inter Diretta TV, come vederla



Milan Inter viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Se l’Inter vincerà il derby, sarà la prima volta nella storia della Serie A che lo scudetto verrà assegnato in seguito a una partita tra Milan e Inter. In tal caso, i nerazzurri si laureeranno campioni con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record di altri club della Serie A.

Milan Inter Streaming Gratis per gli abbonati



Milan Inter sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su NOW tramite computer o notebook: basta selezionare la finestra dell’evento.

Stefano Pioli ha perso nove derby di Milano mentre allenava il Milan. Durante la sua gestione, il Milan ha vinto solo tre delle 14 partite contro l’Inter. Tuttavia, il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite di campionato, eccetto una sconfitta contro il Monza il 18 febbraio.

Alternative per vedere Milan Inter in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Milan Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che i siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Milan Inter potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Milan Inter probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Adli, Pobega, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Meli-Alassio. IV Uomo: Massa. VAR: Marini. Assistente Sala VAR: Mariani.