JUVENTUS MILAN Streaming TV Gratis SKY Live Video DAZN, come vederla online

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Juventus Milan Streaming: Video Gratis Serie A turno 34. Juventus e Milan si sfidano per ottenere il secondo posto nella Serie A 2023/24. La Juventus ha recentemente raggiunto la finale della Coppa Italia, mentre il Milan ha subito una sconfitta contro l’Inter nel derby. Nell’incontro precedente, la Juventus ha vinto 1-0 contro il Milan. Chi vincerà oggi? Di seguito tutto quello che c’è da sapere su Juve-Milan e dove vederla in streaming e tv online.

Quando si gioca Juve-Milan: orario e dove

Juventus e Milan si sfideranno oggi sabato 27 aprile 2024, presso l’Allianz Stadium di Torino, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A TIM. La partita inizierà alle 18:00 ora italiana.

Juventus Milan Streaming, probabili formazioni

Vlahovic e Chiesa saranno in prima linea per la Juventus, supportati da Cambiaso e Kostic (o Weah) sulle fasce. Anche Kean è disponibile, mentre Bremer ha un lieve problema fisico. Il Milan affronta un’emergenza difensiva con le assenze di Hernandez, Calabria e Tomori. Musah e Florenzi giocheranno come terzini, mentre Gabbia e Thiaw saranno al centro della difesa. Adli avrà più spazio rispetto a Bennacer a centrocampo, mentre Jovic è fuori per infortunio.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fagioli, Pogba, Kean.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Calabria, Theo Hernandez, Tomori. Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer, Jovic.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Berti-Cecconi. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: La Penna. Assistente Sala VAR: Aureliano.

Dove vedere Juventus Milan in Diretta TV

Juventus Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Gli spettatori potranno seguire l’incontro scaricando l’app di DAZN su una smart TV o su console PlayStation o Xbox, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con l’opzione ‘Zona DAZN’ potranno vedere la partita anche sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match sarà a cura di di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Dusan Vlahovic è l’unico giocatore in doppia cifra di gol nel 2024 in Serie A (10 reti in 12 presenze). Il classe 2000 non ha mai affrontato il Milan all’Allianz Stadium in campionato, mentre con la maglia della Fiorentina aveva preso parte a quattro reti in quattro sfide al Franchi contro i rossoneri in Serie A (due gol e due assist).

Come vedere Juventus Milan Streaming

Per guardare la diretta streaming di Juventus-Milan, sarà necessario installare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegarsi al sito web di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare la finestra dell’evento desiderato. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Milan non viene trasmessa in chiaro.

Olivier Giroud ha segnato il gol decisivo per l’1-0 finale nell’ultima sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium in campionato il 28 maggio 2023; il francese potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a trovare la rete in entrambe le sue prime due trasferte contro la Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).