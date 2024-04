Napoli-Roma Streaming TV Gratis SKY Live Video DAZN, come Vederla Online con Cellulare Tablet o PC

Come vedere Napoli-Roma Streaming e Live tv. Il Napoli affronta la Roma in una partita cruciale per le loro speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. La Roma ha vinto l’incontro d’andata, ma il Napoli è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro di loro. Di seguito troverai tutte le informazioni su formazioni e modalità di visione in diretta streaming della partita Napoli-Roma.

Probabili formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Francesco Calzona.

A disposizione in panchina: Idasiak, Contini, Natan, Ostigard, Dendoncker, Mazzocchi, Olivera, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Gollini, Zielinski. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Osimhen.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Sahaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Angelino, Kristensen, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Azmoun, Baldanzi, Joao Costa. Indisponibili: Lukaku, Smalling. Squalificati: Llorente, Paredes. Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Arbitro: Sozza (Seregno). Guardalinee: Bercigli e Scatragli. IV uomo: Colombo. VAR: Abisso. Assistente Sala VAR: Irrati.

Orario e Luogo di Napoli-Roma

La partita tra Napoli e Roma, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2023/24, si disputerà oggi domenica 28 aprile 2024 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 italiane.

Dove Guardare Napoli-Roma in TV

Napoli-Roma sarà trasmesso da DAZN attraverso la loro app, accessibile su smart TV di ultima generazione, console di gioco come Xbox e PlayStation, e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Su DAZN, la telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti, invece, saranno i telecronisti di Sky.

Napoli-Roma in Diretta Streaming

L’app di DAZN è disponibile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet; tramite browser, basta accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite durante la registrazione. Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go, mentre un’altra opzione è offerta da NOW: è sufficiente acquistare il “Pass Sport” per avviare la visione dell’evento.

Curiosità di Napoli-Roma

La Roma ha vinto la partita d’andata contro il Napoli, spezzando una serie di sette partite senza vittorie contro di loro. L’ultima volta che la Roma ha vinto entrambe le partite stagionali contro il Napoli è stata nella stagione 1997/98. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro la Roma in Serie A, con una serie più lunga di partite senza sconfitte tra il 1989 e il 1995. Nonostante il Napoli abbia effettuato più tiri rispetto ad altre squadre, la loro percentuale di realizzazione è bassa. La Roma è al secondo posto nella classifica della percentuale realizzativa, dopo l’Inter.