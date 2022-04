NAPOLI-ROMA Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Napoli-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 19:00 italiane di oggi lunedì 18 aprile 2022, il Napoli di Spalletti (terzo in classifica con 66 punti) riceve allo stadio Maradona la visita della Roma di Mourinho (quinta con 57 punti) per un Derby del Sole valido come posticipo della Pasquetta della 33a giornata di Serie A.

Napoli terzo in classifica con 66 punti, Roma quinta a quota 57: all’andata, nel match disputato lo scorso 24 ottobre all’Olimpico, Roma-Napoli è finita 0-0. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Un Derby del Sole di fuoco oggi allo stadio Maradona: Corsa Scudetto per il Napoli e lotta per l’Europa per la Roma. Il Napoli, con la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa con la Fiorentina, ha fallito un importante appuntamento per accrescere le proprie chances di conquista del titolo, ma complice il pari del Milan col Torino è rimasto ancora in scia del treno di testa con rossoneri ed Inter. La Roma, invece, ha superato in rimonta la Salernitana ed è in piena bagarre per conquistare un posto in Europa League, senza essere ancora tagliata fuori dalla qualificazione Champions.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Mertens, Politano, Ounas, Zielinski. Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Viña, Ibanez, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Meli e Valeriani. Quarto uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Solo Inter e Milan (14 ciascuna) hanno collezionato più clean sheets in questo campionato di Napoli e Roma (entrambe 13), ma i campani hanno sempre subito gol nelle ultime otto partite, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 gare di Serie A.

Napoli-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronista di Napoli-Roma sarà Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sfida tra le due squadre che hanno messo a referto più gol su palla inattiva in questo campionato: 22 la Roma e 21 il Napoli; i giallorossi sono primatisti per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11), i campani per quelle su sviluppo di punizione indiretta (sette).

Napoli-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sfida tra due delle migliori quattro squadre nel girone di ritorno di questo campionato: 27 punti il Napoli (meno solo della Juventus), 25 la Roma (che è quarta nel 2022 dietro al Milan terzo).

La sfida tra Napoli-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Roma è l’unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto piú punti (25).