NAPOLI ROMA Streaming Link info ROJADIRECTA Facebook Live Video YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN? Con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Napoli Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta. Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel Derby Sole, anche chiamato Derby del Sud, posticipo domenicale serale (inizio alle ore 21:45) della 30a giornata di Serie A.

I partenopei, sesti in classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, sono già sicuri di un posto nella prossima Europa League, ma puntano a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. I capitolini, invece, quinti a quota 48 punti, con un cammino di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 k.o., devono guardarsi le spalle dal ritorno di altre squadre per non correre il rischio di scivolare indietro in classifica e mancare l’obiettivo minimo stagionale.

Napoli Roma Streming Gratis Link e Diretta LIVE TV: dove vederla senza Rojadirecta.

Napoli Roma ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite).

Alternative per vedere Napoli Roma diretta streaming online.

Partita Napoli Roma ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Roma non viene trasmessa in chiaro.