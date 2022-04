INTER-MILAN Streaming Gratis TV Coppa Italia Diretta Video: Canale 5 o Italia 1? Ritorno Semifinale Coppa Italia

Dove vedere Diretta Inter-Milan Streaming senza Rojadirecta. Il Derby della Scala Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, nella serata di oggi martedì 19 aprile 2022. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi è in programma alle ore 21:00.

I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli si presentano all’appuntamento dopo avere vinto i rispettivi impegni in campionato: l’Inter si è imposta 3-1 sullo Spezia al Picco, mentre il Milan ha piegato il Genoa (2-0 al Meazza).Chi vincerà giocherà in finale contro la vincente di Juventus-Fiorentina di domani sera (stesso orario). Di seguito le informazioni per vedere Inter-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Coppa Italia Inter-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Tre vittorie consecutive in campionato contro Juventus, Verona e Spezia sono un ottimo biglietto da visita per affrontare il derby di Coppa Italia, con l’ulteriore consapevolezza che una vittoria nel recupero con il Bologna equivarrebbe al primato in classifica. La squadra di Simone Inzaghi ha l’obbligo di vittoria alla luce dello 0-0 dell’andata e visto che si tratta dell’ultimo doppio incrocio di Coppa Italia con la regola dei gol in trasferta che “valgono doppio”. Un successo è imprescindibile per puntare al “tripletino”, con la Supercoppa Italiana vinta a gennaio sulla Juventus e con lo scudetto nel mirino.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

La vittoria interna contro il Genoa di venerdì ha ridato ai rossoneri la gioia della vittoria dopo il doppio 0-0 in sequenza con Bologna e Torino e ha riportato la squadra di Stefano Pioli in vetta pochi minuti dopo il successo dell’Inter a La Spezia. Al Milan basta un pareggio con gol per strappare il pass per la finale di Coppa Italia, ma il derby non è mai una partita per la quale si fanno simili conti in anticipo: sarebbe troppo pericoloso.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Lazetic, Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli e Alassio. 4° Uomo: Massimi. Var: Irrati. Assistente Var: Giallatini.

Inter-Milan in diretta tv verrà tramsessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero.

Le due formazioni che attualmente si contendono la vetta della classifica in Serie A si affrontano per decretare chi raggiungerà in finale una tra Juventus e Fiorentina.

Inter-Milan streaming gratis ? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

La squadra di Simone Inzaghi, che dovrà recuperare la sfida contro il Bologna il prossimo 27 aprile al Dall’Ara, è reduce da tre successi di fila che le hanno consentito di accorciare sul Milan: nel weekend vittoria importante contro lo Spezia per 1-3.

Inter-Milan alternativa? Non sarà disponibile l’alternativa Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare quindi perchè oscurata. La legge italiana infatti vieta la visione su siti come “Rojadirecta TV Online”, “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I rossoneri nell’ultimo turno di campionato hanno riconquistato la vittoria contro il Genoa per 2-0 a San Siro dopo due pareggi consecutivi contro Bologna e Torino: la formazione di Stefano Pioli si trova a +2 dai nerazzurri.