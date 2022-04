Liverpool-Manchester United Streaming Gratis TV, dove vedere Online: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Liverpool-Manchester United Streaming senza Rojadirecta. Tra i recuperi previsti in Inghilterra per la Premier League, spicca il big-match tra Liverpool e Manchester United, una classica del calcio inglese che potrà essere seguita oggi a partire dalle ore 21. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Manchester United streaming gratis e diretta tv.

L’incontro di questa sera sarà decisivo per i guidati da Jürgen Klopp, poiché se battessero i Red Devils realizzerebbero l’impresa di strappare il vantaggio al Manchester City, incarico che ricoprono dal 1 ottobre, non solo, dal momento che il Il Liverpool avrà ridotto una differenza di quattordici punti dal 15 gennaio (anche se con due partite in meno), per questo, e vista la prospettiva di essere piazzato in testa alla classifica, è prevedibile che la squadra Rossa esca con tutto. per raggiungere i tre punti.

Diretta Liverpool-Manchester United Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



“La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa”. Così il Manchester United ha annunciato il forfait di Cristiano Ronaldo, che salterà la trasferta di Premier League sul campo del Liverpool in programma stasera. Troppo grande il dolore per la morte (durante il parto) del gemellino maschio che sua moglie Georgina Rodriguez portava in grembo insieme ad una sorellina, venuta alla luce regolarmente. “Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile – si legge nel comunicato diffuso dai ‘Red Devils’ -. Sottolineando la richiesta di privacy espressa dalla famiglia, confermiamo l’assenza di Ronaldo nella partita di martedì sera ad Anfield”.

Il Manchester United arriverà a questo duello dopo aver raccolto un’importante vittoria contro il Norwich City dopo una tripletta di Cristiano Ronaldo, una vittoria che gli consente di continuare a sognare di colmare il gap contro il Tottenham e di ottenere un posto nella prossima Champions League per il fatto che resta al quinto posto in classifica con 54 punti, quindi, e contro il Liverpool ne uscirà con tutto per una vittoria trascendentale.

Entrambe le squadre si sono già affrontate in più occasioni negli anni e se facciamo il punto sui numeri, il Liverpool mantiene un leggero vantaggio sullo United accumulando 13 vittorie contro le 7 dei Red Devils, non solo, visto che negli ultimi partita, i Reds hanno vinto 0-5, però questa è una partita nuova e tutto può succedere.

Anfield, la fortezza rossa, vivrà un’altra notte magica in cui il Liverpool cercherà di raggiungere la gloria e avrà le basi per farlo, poiché come locale, quelli guidati da Jürgen Klopp mantengono una serie di 10 partite consecutive senza essere sconfitti, quindi un altro ci si aspetta un impegno entusiasmante.

Formazioni Liverpool-Manchester United

Liverpool (4-3-3): Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago; Mohamed Salah, Diogo Jota e Sadio Mané. Allenatore Jurgen Klopp.

Manchester United (4-3-3): David De Gea; Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles; Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Paul Pogba; Anthony Elanga, Marcus Rashford e Jadon Sancho. Allenatore Josep Guardiola.

Liverpool-Manchester United Diretta al posto di Rojadirecta TV



Liverpool-Manchester United in diretta TV sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Giocatori da tenere d’occhio: anche se non segna da otto presenze, Mohamed Salah di solito brilla con il Liverpool in questo testa a testa: ha otto contributi (7 gol, 1 assist) nelle ultime cinque partite testa a testa. Nel frattempo, lo United punterà sulle magie di Bruno Fernandes, dato che ha segnato in tre delle ultime sue quattro partite in Premier League fuori casa.

Liverpool-Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Liverpool-Manchester United streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Statistica in evidenza: dieci delle 12 vittorie casalinghe del Liverpool in questa stagione hanno avuto un margine di 2+ gol, il maggior numero di vittorie di questo tipo nei cinque maggiori campionati europei (a pari merito con il PSG).

Liverpool-Manchester United Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Liverpool-Manchester United non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.