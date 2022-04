JUVENTUS-FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV in italiano Diretta Video: PirloTV Canale 5 o Italia 1? | Ritorno Semifinale Coppa Italia

Juventus-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 21:00 di oggi mercoledì 20 aprile 2022, partita da vedere sui canali digitali. Ritorno di Semifinale di Coppa Italia allo “Allianz Stadium” di Torino tra Juventus-Fiorentina. Chi vincerà giocherà in finale contro l’Inter. Di seguito tutte le informazioni per vedere Juventus-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Juventus-Fiorentina Streaming, presentazione match e probabili formazioni Coppa Italia

La Juventus ha avuto bisogno di pareggiare nei minuti di recupero per recuperare un punto contro il Bologna rimasto in dieci uomini lo scorso fine settimana (1-1), un risultato tutt’altro che ideale prima di questa semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il vantaggio casalingo potrebbe rivelarsi cruciale per la Juventus, che ha vinto 14 volte (record) la Coppa Italia, e mantiene il leggero vantaggio per la vittoria 1-0 nella gara di andata a Firenze, ma il fatto di aver vinto una sola delle ultime quattro partite casalinghe non ispira certo fiducia (1 pareggio, 2 sconfitte).

Allegri (Juve): “Vlahovic ha giocato 14 partite e ha segnato 7 o 8 gol. In questo momento non possiamo giocare come a novembre o a dicembre, perché le partite pesano di più. Non c’è più possibilità per recuperare””.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Miretti. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alex Sandro, De Sciglio, Pellegrini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Piatek, Kokorin. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Igor, Milenkovic, Torreira.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Peretti e Bresmes. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

A differenza della Juventus, la Fiorentina inizia questa partita con una buona sequenza di sei partite da imbattuta (4 vittorie, 2 pareggi) e si avvicina agli avversari anche nella classifica di Serie A. Con un altro scontro che si giocherà tra queste squadre in campionato nell’ultima giornata stagionale in Serie A, una vittoria qui potrebbe dare alla Fiorentina una grande spinta psicologica mentre punta a raggiungere solo la sua seconda finale di Coppa Italia negli ultimi 20 anni.

Juventus-Fiorentina Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Fiorentina in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Ironia della sorte, è stato propri Dusan Vlahovic a segnare nei primi tre minuti dell’unica vittoria della Fiorentina nell’arco degli ultimi otto scontri diretti in trasferta qui disputati (1 vittoria, 7 sconfitte), sebbene quella sequenza di risultati scarsi in trasferta in questa partita è cominciata dopo una vittoria in trasferta per 2-1 nella semifinale di Coppa Italia nel 2014/15. Con la regola dei gol in trasferta ancora in vigore, una ripetizione di quel risultato sarebbe vista favorevolmente dalla Fiorentina, soprattutto perché le 14 trasferte in cui non ha mantenuto la porta inviolata (5 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) significano che la Fiorentina non sarà sicura di evitare di subire gol dalla Juventus qui.

Dove vedere Juventus-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Fiorentina streaming gratis? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Allegri (Juve): “Chi giocherà in attacco? Non ho ancora deciso, vedremo domani, ma comunque ci sarà bisogno di tutti gli attaccanti, perché sarà un match difficile e intenso. Serviranno energie fresche”.

Juventus-Fiorentina Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Juventus-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Allegri (Juve): “Difficoltà a segnare? Domani sarà una partita diversa, faremo più gol. Ciò che vedi oggi, magari domani succede il contrario. Dobbiamo essere più efficaci, ma non è una questione tecnica ma mentale”.

Come è finita la partita dell’andata: Highlights Fiorentina-Juventus 0-1

