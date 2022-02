Coppa Italia: Juventus batte Sassuolo 2-1 e vola in semifinale contro la Fiorentina

Juventus in semifinale di Coppa Italia. Vittoria della Vecchia Signora con il risultato di 2-1 contro il Sassuolo nel quarto a partita secca giocata all’Allianz Stadium. Con un gol di Dybala e un altro di Vlahovic dopo una deviazione del brasiliano Ruan Tressoldi Netto, i Bianconeri hanno prevalso in casa e adesso affronteranno la Fiorentina in duello a due.

Il tabellino di Juventus-Sassuolo risultato 2-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori Gol: 3′ Dybala (J), 24′ Traoré (S), 88′ autogol Tressoldi (J).

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio (61′ Morata), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Arthur (70′ Rabiot), Zakaria (61′ Locatelli); Cuadrado, Paulo Dybala, McKennie; Dusan Vlahovic (90′ Kaio Jorge). Allenatore Allegri.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Ruan, Ayhan (46′ Muldur), Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez (90′ Ceide); Berardi (59′ Defrel), Raspadori, Traoré (59′ Matheus Henrique); Scamacca. Allenatore Dionisi.

Arbitro: Livio Marinelli. Ammoniti: Traore, Matheus Henrique.