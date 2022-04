Calciomercato: Arthur Theate (Bologna) nelle mire di Juventus e Milan

CALCIOMERCATO – Rinforzare la struttura della difesa. Questo è uno dei grandi obiettivi che, di fronte alla prossima stagione, sono nel mirino di Juventus e Milan. Entrambe le squadre vogliono promuovere una demarcazione che questa campagna ha generato alcuni dubbi a causa della prestazione piuttosto discreta, nel caso bianconero, e della mancanza di rosa, nel rossonero.

Non sorprende quindi che, come racconta CalcioMercato.it le due società tengono d’occhio un difensore centrale che sta completando una stagione più che notevole, il belga Arthur Theate. Il difensore, appena 21enne, gioca con il Bologna in prestito dal KV Ostenda.

Per comprare Arthur Theate ci vogliono tra i 15 ei 20 milioni di euro

In linea di principio, il combinato rossoblu sta per esercitare l’opzione di acquisto che ha sul calciatore per cui, in caso di adozione di provvedimenti, qualsiasi suo corteggiatore dovrà avviare trattative con quelli del Renato Dall’Ara. In questo senso, il suddetto portale indica che i suoi dirigenti potrebbero richiedere tra i 15 ei 20 milioni di euro per il loro giocatore.

Capace di agire in asse della difesa o sul lato sinistro, Theate ha vissuto una notevole crescita in questo campionato per mano di Sinisa Mihajlovic. Le sue prestazioni con i bolognesi, infatti, sono state decisive per conquistare la fiducia assoluta di Roberto Martínez, allenatore della Nazionale del Belgio che lo ha già chiamato due volte consecutive.

