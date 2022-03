Juventus Milan e Barcellona seguono un talento francese

Juventus Milan e Barcellona non trascurano la ricerca di nuovi talenti. Nonostante giocatori comprovati come Andreas Christensen, Erling Haaland o Franck Kessié in cima alla lista delle loro priorità, ad esempio il club del Barça si prende del tempo per lavorare sull’ingaggio di giocatori che potrebbero essere decisivi in ​​un futuro non troppo lontano.

Tra questi c’è Mamadou Coulibaly. Secondo il giornale Sport gli azulgrana seguono l’evoluzione di questo giovane talento (17 anni) che milita nelle categorie inferiori della AS Monaco e questo ha attirato anche l’attenzione di Manchester City, Tottenham, Juventus o Milan.

La situazione contrattuale di Mamadou Coulibaly

Oltre al talento e al margine di progressione, il centrocampista è molto interessante per la sua situazione contrattuale. Al termine dell’impegno a fine corso, il francese potrebbe cambiare scena facilmente, visto che per i diritti si dovrebbe versare solo una piccola cifra.

Già qualche giorno fa l’entità culé ha preso in carico i servizi di un’altra promessa, il centrocampista cantabrico Pablo Torre (dal Racing de Santander), e non è escluso che nelle prossime settimane il club avanzi nell’ingaggio di altri giovani i valori. “Ci saranno più scommesse su questo stile nei prossimi mesi. E di più se teniamo conto di come sta andando il Barça B” conclude il giornale.