LAZIO-VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: Facebook YouTube SKY Live Video DAZN o PIRLOTV?

Dove vedere Diretta Lazio-Venezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 14 marzo 2022, la Lazio di Sarri riceve all’Olimpico il Venezia di Zanetti (oggi squalificato) nel posticipo che chiude la 29a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano)? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Venezia streaming gratis e diretta video tv.

Luis Alberto ha segnato il secondo gol della Lazio nella trasferta contro il Cagliari, ed ha anche segnato nella partita di andata. Eentrambe le volte ha portato la sua squadra in vantaggio di due gol. Il Venezia cercherà in Thomas Henry una prestazione positiva in attacco, dopo che, nell’arco delle ultime sei partite della sua squadra, ha segnato tre gol nei primi tempi. Cinque dei suoi sei gol in Serie A sono ora arrivati nei primi 35 minuti di gioco.

Diretta Lazio-Venezia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Lazio alla ricerca di tre punti contro il Venezia, terzultimo in classifica. Obiettivo quinto posto per i Biancocelesti guidati da Maurizio Sarri: con una vittoria questa sera scavalcherebbero Roma e Atalanta in classifica in una settimana cruciale che terminerà con il derby dell’Olimpico. Il Venezia cerca punti pesanti per togliersi dalla zona retrocessione con lo scopo di rimanere in Serie A.

La Lazio ha vinto tutte e quattro le sue partite di Serie A contro le squadre attualmente nelle ultime tre posizioni in classifica, segnando ogni volta tre gol.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Kamenovic, Patric, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro.

Venezia (4-3-3) – Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Busio, Kiyine; Nani, Nsame, Okereke. Allenatore Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini). A disposizione in panchina: Bertinato, Lazar, Modolo, Ullmann, Ebuehi, Svoboda, Crnigoj, Ampadu, Peretz, Tessmann, Henry, Sigurdsson.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Longo e Liberti. Quarto uomo: Meraviglia. Var: Maresca. Assistente Var: Tegoni.

Lazio-Venezia Diretta al posto di Rojadirecta TV



Lazio-Venezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

A partire dal weekend del 27-28 novembre, il Venezia è la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A: 7 in 14 partite (1V, 4N, 9P). Nel periodo, solo Juventus (32), Inter (30) e Milan (28) hanno ottenuto più punti della Lazio in campionato (25: 7V, 4N, 4P).

Lazio-Venezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Lazio-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Ciro Immobile, oltre ad aver raggiunto Silvio Piola al 1° posto dei migliori marcatori della Lazio in Serie A (entrambi 143 gol), è diventato il 3° giocatore in tutta la storia della competizione a segnare almeno 20 reti in sei diverse stagioni, dopo Gunnar Nordahl e Giuseppe Meazza (entrambi sette).

Lazio-Venezia Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Lazio-Venezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Ciro Immobile ha segnato 43 reti in 46 sfide contro squadre neopromosse in Serie A; a partire dal 2000, soltanto Alberto Gilardino (47) ha realizzato più gol contro queste avversarie nel massimo campionato.

I precedenti di Lazio-Venezia



Per ritrovare una sfida tra Lazio e Venezia giocata a Roma in Serie A, bisogna risalire alla stagione 2001/02. Era il 3 marzo 2002, quando i biancocelesti guidati da Zaccheroni ebbero la meglio per 4-2 sui veneti grazie alla tripletta di Crespo e al goal di Pancaro.