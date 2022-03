Juventus: Massimiliano Allegri parla del futuro di Paulo Dybala

CASA JUVE – A 9 partite dalla fine del campionato, la Juventus è impegnata a pieno titolo nella corsa alla Serie A. Dopo la vittoria per 1-3 sulla Sampdoria, i bianconeri sono quarti in classifica, a 7 punti dalla capolista, il Milan. In questo senso, i torinesi sono una delle squadre più in forma in Italia, con 35 punti nelle ultime 15 partite, più di ogni altra squadra.

Intervistatto in conferenza stampa sul futuro di Paulo Dybala, Massimiliano Allegri ha solo risposto di volere l’argentino di nuovo in squadra:

“Dybala? Speriamo di riaverlo al più presto. Il suo rinnovo? Non me ne occupo, io speriamo solo di averlo a disposizione da domani per preparare la partita di mercoledì. Morata? Tecnicamente è uno dei migliori in Europa. Kean? Quando gioca è efficace”.