Juventus: Giorgio Chiellini chiama la carica per la Champions League

Mercoledì si gioca Juventus-Villarreal, partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, con diretta streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Massimiliano Allegri ha trovato la chiave giusta nel tratto decisivo della stagione con la Juventus. Una rosa che, sicuramente, non ha detto l’ultima parola nella corsa al trono di Serie A. Intanto Giorgio Chiellini (37 anni), standard difensivo della squadra piemontese, è pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Segui dopo questo annuncio

In una recente intervista il difensore bianconero ha mostrato la sua ambizione con la Coppa dalle Grandi Orecchie: “La Champions League è una cosa che manca alla ‘Juve’ dal 1996. Ci siamo andati molto vicini, ci proviamo ogni anno, ma è un torneo dove non sempre vince la squadra migliore. Non possiamo accontentarci. Dobbiamo provare a vincere quest’anno”.