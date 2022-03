La Juventus conferma che Paulo Dybala non continuerà nel club

Si è conclusa alla Juventus la telenovela di Paulo Dybala (28 anni). Confermato il suo addio, l’argentino sarà libero il 30 giugno per decidere la sua prossima destinazione in estate. Per l’attaccante, infatti, si profila una battaglia a doppio senso tra Inter e Atlético de Madrid. Di sicuro sarà una perdita molto delicata per il cast di Massimiliano Allegri.

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Vecchia Signora stato incaricato di risolvere definitivamente le voci di questi ultimi giorni:

“Il contratto di Dybala non è stato rinnovato. La decisione è presa. Sarebbe stato facile per il club fare un’offerta bassissima per lui, ma sarebbe stato irrispettoso”.