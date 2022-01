Calciomercato Juve: La Fiorentina apre le porte a Dusan Vlahovic

CALCIOMERCATO JUVE – Sembra che Dusan Vlahovic (21 anni), il diamante grezzo della Fiorentina, voglia approdare alla Juventus di Torino. Per questo acquistano molto interesse al riguardo le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della squadra viola. “La Juventus? Le nostre porte sono aperte, sono aperte a tutti. Aspettiamo la decisione di Dusan, serve una risposta”, ha detto a SportItalia.

Pradè ha avuto inoltre il tempo di valutare l’interesse di una grande squadra di Premier League per l’attaccante serbo. “Arsenal? Sì, abbiamo ricevuto offerte importanti per lui a gennaio. Siamo aperti a vendere, ma non abbiamo mai ricevuto risposta dai suoi agenti” ha concluso.

