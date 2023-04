Calciomercato Juventus: Dusan Vlahovic verso la Premier League? Lo vuole l’Arsenal?

Le speculazioni sul mercato dei trasferimenti continuano ad attirare l’attenzione degli appassionati di questo sport in tutto il mondo. Questa volta, si parla di Dusan Vlahovic, 23enne che è diventato in inverno del 2022 la grande scommessa offensiva della Juventus.

In caso di mancato accesso alle competizioni europee, causato dalla squalifica per il “Caso Plusvalenze”, la Vecchia Signora dovrà accelerare la sua operazione uscita. Tutto ciò, naturalmente, con l’obiettivo di bilanciare i conti. Ecco perché il calciatore riemerge come possibile agitatore del mercato estivo.

Secondo le ultime notizie diffuse da FourFourTwo, l’ex goleador della Fiorentina avrebbe mostrato la sua disponibilità ad unirsi al progetto dell’Arsenal. Il team di Mikel Arteta, leader della Premier League, sarebbe entusiasta all’idea di reclutare Vlahovic dalla Juve.

Il suo contratto con la squadra bianconera scade a metà del 2026, mentre la valutazione del calciatore può raggiungere la cifra di 100 milioni di euro. Nel mirino del Real Madrid, Vlahovic è stato anche corteggiato dal Bayern Monaco e dal Newcastle United. Tuttavia, il giocatore sembra destinato a rafforzare l’avanguardia dei gunners.