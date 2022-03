Turchia-Italia Streaming Gratis Online, dove vederla: SKY Live o Video Rai Play?

Dove vedere Turchia-Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi martedì 29 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane, allo Stadio Buyuksehir di Konya la Nazionale di calcio italiana allenata da Roberto Mancini affronterà la Turchia, in una partita amichevole dopo l’eliminazione dalle qualificazioni Mondiali di Qatar 2022 di ambe formazioni. Scopri dove vedere Turchia-Italia streaming e tv.

Turchia-Italia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Roberto Mancini non vuole lasciare il timone della squadra dopo la figuraccia contro la Macedonia del Nord a Palermo di cinque giorni fa (0-1 con gol vittoria al 92′) che è costata la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico punta già i prossimi obiettivi. Stasera di fronte ci sarà l’altra eliminata dai playoff, la Turchia, sconfitta 3-1 dal Portogallo.

La squadra di Kuntz ha messo in difficoltà i lusitani fallendo anche un calcio di rigore con Burak Yilmaz sul risultato di 2-1. Tra le nazionali contro le quali l’Italia non ha mai perso, la Turchia è quella contro cui gli azzurri hanno disputato più sfide: 11 (8V, 3N); l’ultimo confronto risale alla scorso 11 giugno (3-0 nel primo match di Euro 2020).

Turchia (3-4-3): Bayindir; Ayhan, Soyunku, Demiral; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Erkin; Ünder, Akturkoglu, Unal. CT: Kuntz. A disposizione in panchina: Cakir, Bolat, Kabak, Aziz, Siniz, Kutlu, Muldur, Antalyali, Tokoz, Yazici, Omur, Dursun.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. CT: Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Cragno, A Bastoni, Bonucci, Emerson, Locatelli, Barella, Sensi, Zaccagni, Lor Pellegrini, Joao Pedro (vestirà la maglia numero 10), Belotti.

Arbitro: Jorghji (Albania).

Dove vedere Turchia-Italia in TV al posto di Rojadirecta Live



Turchia-Italia in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Turchia-Italia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV in italiano



Turchia-Italia streaming gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Turchia-Italia Streaming al posto di Rojadirecta Online

Altre forme per vedere Turchia-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.