Italia-Macedonia Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY Live o Rai Play?

Dove vedere Italia-Macedonia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo (tutto esaurito) la Nazionale di calcio italiana allenata da Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord, nella semifinale playoff, un match decisivo per l’accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022. Scopri dove vedere Italia-Macedonia streaming e tv.

Gli azzurri, campioni d’Europa in carica, non sono riusciti a strappare il pass per la manifestazione iridata attraverso la fase a gironi, pertanto dovranno superare una doppia sfida per prendere parte al torneo. In caso di successo stasera, infatti, la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà martedì 29 marzo una tra Portogallo e Turchia nella finalissima.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, G Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Cragno, Chiellini, Acerbi, De Sciglio, Tonali, Pellegrini, Cristante, Pessina, Politano, Joao Pedro, Raspadori.

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; S Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da Barunski, Ademi, Bardhi, Trajkovski; M Ristovski. Allenatore: Milevski.A disposizione in panchina: Siskovski, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Todoroski, Askovski, Nikolov, Spirovski, Do Babunski, Atanasov, Ethemi, Miovski.

Arbitro: Turpin (Francia).

Lo stadio siciliano porta fortuna all’Italia, che qui ha giocato 15 volte, raccogliendo ben 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, contro la Croazia nelle qualificazioni per gli Europei del 1996. Per la prima volta dopo il lockdown si tornerà alla capienza del 100%, con 33mila spettatori pronti a gremire gli spalti del Barbera per spingere gli azzurri alla vittoria.

Italia-Macedonia in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

L’Italia, dopo aver saltato l’appuntamento con i Mondiali russi del 2018, non può permettersi di fallire ancora, saltando così dal 2014 al 2026, un arco temporale di 12 anni troppo ampio per i tifosi azzurri.

Italia-Macedonia streaming gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Roberto Mancini (Italia): “Abbiamo avuto poco tempo per provare, ma i ragazzi si conoscono bene. Sappiamo giocare a calcio, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, serviranno pazienza e tranquillità. Rigori? Jorginho dopo la Svizzera ne ha segnati sette…”.

Altre forme per vedere Italia-Macedonia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Chiellini (Italia): “La cosa importante è viverla con serenità e senza paura. Non dobbiamo fare nulla di straordinario, soltanto essere noi stessi e giocare a calcio. Io sto bene, vediamo dopo l’allenamento”. Sull’ultima esclusione dal Mondiale: “Chi ha vissuto quell’esperienza oggi saprà come gestire certe emozioni”.