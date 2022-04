Real Madrid: Rodrygo nell’orbita Juventus?

Senza dubbio, il Real Madrid ha in programma un mercato estivo a livello top. Dopo l’arrivo, quasi certificato, di Kylian Mbappé, si aggiunge l’interesse per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. Alcuni acquisti che potrebbero rimodellare la trama offensiva dei bianchi. In tal senso, la continuità di Marco Asensio e Rodrygo potrebbe essere compromessa.

Entrambi i giocatori sarebbero voluti dalla stessa squadra: la Juventus. I Bianconeri, che in estate perderanno Paulo Dybala, cercheranno di rinforzare la fascia destra dell’attacco. La situazione di entrambi i giocatori, che in stagione hanno disputato la proprietà, peggiorerà con l’arrivo di Mbappé, che arriva ad occupare una qualsiasi delle tre corsie d’attacco.

Il Real Madrid sta con Rodrygo

Tuttavia, come sottolineato OkDiario al Santiago Bernabéu non hanno intenzione di vendere il gioiello brasiliano, per il quale hanno investito 45 milioni di euro nel 2019. Con un contratto fino a giugno 2025, questo percorso non è prolifico dal punto di vista dei gol, dato che Rodrygo ha segnato solo 2 gol in 36 partite, a differenza dei 10 che ha segnato il maiorchino.

Ecco perché da Chamartín non solo non considera di lasciare partire il paulista ma, come Vinícius, il Madrid prevede di offrire un rinnovo fino al 2027 alla giovane stella. Caso diverso è quello di Asensio, il cui contratto scade alla fine della prossima stagione e potrebbe essere quello sacrificato per dare l’ingresso al fuoriclasse francese.