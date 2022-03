Il Real Madrid non si arrende per Antonio Rüdiger

La telenovela di Antonio Rudiger (29 anni) sta dando vita a innumerevoli novità. Attualmente in forza al Chelsea la sua connessione in Stamford Bridge dura fino al 30 giugno 2022. Pertanto, sarà uno dei free agent più ambiti per la prossima finestra di calciomercato estivo.

Il difensore centrale, infatti, avrebbe optato per la proposta della Juventus. Una squadra che, tra l’altro, è stata completamente travolta dal Villarreal nel ritorno degli ottavi di Champions League giocato all’Allianz Stadium di Torino (0-3). Certo, tutto indica che, almeno in questo momento, la gara per l’ex Stoccarda e Roma resta aperta.

La Juventus in pole position

Più di tre club si sono avvicinati ad Antonio Rüdiger nelle ultime settimane, tra cui la Juventus, che sta pressando alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Non ha ancora un contratto completo con nessun club, allo stato attuale delle cose. Stando così le cose, il Real Madrid non perde la speranza per il centrale.

A questo proposito, è opportuno riprendere l’affermazione di Patrick Berger in Sport1. “Il Real Madrid è ancora in corsa per Antonio Rüdiger”, ha indicato. Il Chelsea è stato chiaramente sminuito dalla sanzione di Roman Abramovich, situazione che i grandi d’Europa vogliono sfruttare per il tedesco.