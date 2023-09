La Juventus condiziona il futuro di Lucas Vázquez

Massimiliano Allegri sta realizzando un’impresa a Torino con la Juventus che è stata chiaramente penalizzata anche nel mercato dal caso “Plusvalenze”. Una questione che, purtroppo per i suoi interessi, ha lasciato questa squadra fuori dalle competizioni europee durante questa stagione.

Nonostante ciò, la squadra bianconera continua a delineare la propria tabella di marcia in vista delle future finestre di mercato. Ecco perché, tenendo conto di quanto gira nelle voci di calciomercato, non vuole perdere di vista Lucas Vázquez (32 anni). Vale a dire, un giocatore che è un ragazzo “tuttofare” per il Real Madrid.

Real Madrid, in attesa della minaccia della Juventus

Con la possibilità del cartellino libero nel 2024, l’esterno (ala trasformata in terzino) è professionale fino alla fine del suo rapporto con il Real. In effetti, ha mostrato prestazioni ottimali ogni volta che ha avuto l’opportunità di giocare corto sulla destra della squadra 14 volte vincitore della Champions League.

i Blancos cercheranno di riavvicinare l’ex Espanyol affinché rimanga nella squadra di Carlo Ancelotti, che confida nella versatilità del suo giocatore. Detto questo, Lucas potrebbe essere tentato dalla proposta della Vecchia Signora che vuole rafforzarsi a spese del Real Madrid.