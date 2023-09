Come si stanno muovendo Manchester United e Newcastle su Rabiot (Juventus)

PREMIER LEAGUE – Nonostante abbiano chiuso il mercato solo poche settimane fa, molte squadre aspettano il 1° gennaio, data in cui si aprirà il mercato invernale. Il mercato di gennaio ha una particolarità, ovvero che le squadre possono trattare direttamente con quei giocatori che hanno meno di 6 mesi rimasti di contratto.

È il caso di Adrien Rabiot, attuale giocatore della Juventus. Il centrocampista francese è tornato ai massimi livelli alla Vecchia Signora, proprio nell’anno in cui scadeva il suo contratto. Nonostante l’interesse di molte squadre, finalmente la Juve ha potuto rinnovare il contratto del francese per una stagione, fino a luglio 2024. Una situazione che non passa inosservata in Premier League.

Duello inglese per Rabiot

Voci di calciomercato affermano che sia il Newcastle che il Manchester United sono interessati ad acquisire i servizi del nazionale francese. Rabiot, diventato l’assicurazione sulla vita di Massimiliano Allegri, non ha ancora rinnovato il contratto, cosa che potrebbe innescare una vera e propria opa a gennaio.

Anche se le squadre possono trattare liberamente con i giocatori, la Juventus spera di ricevere offerte per evitare che il proprio giocatore se ne vada senza lasciare un solo euro in cambio. Una situazione che verrà ingigantita a partire dal prossimo gennaio, quando riaprirà il calciomercato. Argomento sicuramente da seguire con attenzione.