JUVENTUS Lecce Streaming Gratis TV, dove vederla Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Juventus-Lecce Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come primo anticipo della 6a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi martedì 26 settembre 2023 allo stadio Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Allegri vs D’Aversa? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Lecce gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Lecce Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La Juventus ha subito la sua prima sconfitta in questa stagione di Serie A, nonostante i due gol del pareggio, contro il Sassuolo (4-2). L’allenatore Allegri non è preoccupato come i tifosi bianconeri, considerando l’inizio stagionale nella norma. Il Lecce, nonostante le previsioni sfavorevoli, ha ottenuto il suo miglior inizio di stagione, ma l’allenatore D’Aversa ha invitato la squadra a rimanere umile. La partita si preannuncia interessante, considerando che i “Giallorossi” hanno perso solo una delle ultime dieci partite ufficiali (5 vittorie, 4 pareggi).



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Yildiz.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore D’Aversa.

A disposizione in panchina: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Samek, Piccoli, Sansone.

Arbitro: Giuia di Olbia. Guardalinee: Di Iorio / Cecconi. IV Uomo: Massa. VAR: Maresca. Assistente VAR: Muto.

Il centrocampista Remi Oudin ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A. Prima di queste partite, non aveva mai segnato in 27 presenze. Solo Candreva, un altro centrocampista, ha segnato più gol di Oudin, cinque, nel periodo che va da maggio fino ad oggi.

Juventus-Lecce in TV



Juventus-Lecce in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Juventus-Lecce anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Dušan Vlahović festeggia i suoi gol davanti ai tifosi mentre Remi Oudin si è distinto nella sua ultima partita, segnando quattro gol nelle ultime cinque partite di Serie A, di cui tre nella seconda metà del gioco.

Juventus-Lecce Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su siti sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Lecce ha ottenuto due pareggi nelle ultime partite di campionato contro la Fiorentina e il Monza. Non riusciva a ottenere tre pareggi consecutivi in trasferta in Serie A dal periodo compreso tra novembre e dicembre 2004, quando Zdenek Zeman era l’allenatore.

Juventus-Lecce Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Lecce Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. Il Lecce ha iniziato il campionato di Serie A senza subire sconfitte nelle prime cinque partite e ha stabilito un nuovo record di punti. Nel passato, i giallorossi raggiunsero l’importo di 11 punti solo alla quattordicesima giornata.