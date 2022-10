LECCE JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lecce-Juventus Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi sabato 29 ottobre 2022 allo stadio Via del Mare di Lecce con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane, subito dopo Napoli-Sassuolo streaming. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

La Juve arriva a Lecce dimezzata: 10 titolari non disponibili per infortuni. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Lecce-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lecce-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Allegri (Juventus): “Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all’adduttore e poi non ci sarà Locatelli per motivi personali. Più tutti gli altri che sapete tutti. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani contro una squadra ben organizzata, giocare a Lecce non è mai semplice perché son partite sempre complicate. Bisogna avere una reazione dopo l’eliminazione”.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes, Vlahovic, Locatelli, Chiesa, Pogba, Akè.

Allegri (Juventus): “C’è sempre un lato positivo. Il settore giovanile della Juve è buono. Magari domani gioca qualche giovane per portare entusiasmo e incoscienza. Iling può giocare a destra ma è meglio che stia a sinistra”.

Lecce-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale



Lecce-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Lecce-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Lecce-Juventus affidata a Riccardo Mancini e Marco Parolo (al commento tecnico).

Il Lecce ha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la Juventus, l’ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successi bianconeri e due pareggi nel massimo campionato.

Lecce-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lecce-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha vinto 4-0 l’ultimo precedente contro il Lecce in Serie A, il 26 giugno 2020 – i bianconeri non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Lecce-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Lecce-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna nell’ultimo turno, il Lecce potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (Udinese e Parma in quell’occasione).