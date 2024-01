LECCE JUVENTUS Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lecce-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 21 gennaio 2024, si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce il match Lecce-Juventus, valido per la 21esima giornata di Serie A 2023/24.

Pontus Almqvist ha segnato due gol per il Lecce, ma entrambi sono arrivati in ritardo durante la partita. Dušan Vlahović, invece, ha segnato due gol e il suo totale stagionale è di nove reti nella Serie A. Inoltre, le sue due reti decisive per la vittoria sono arrivate dopo l’80° minuto nelle ultime due partite contro la Juventus

La sconfitta del Lecce contro la Lazio ha ridotto il loro vantaggio sulle ultime tre posizioni di Serie A a soli quattro punti. Nonostante il Lecce sia imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe e abbia evitato la sconfitta contro squadre di alto livello, hanno un record negativo contro la Juventus. Al contrario, la Juventus è in gran forma, con sei vittorie consecutive e una solida difesa. La Juventus ha la possibilità di superare l’Inter in classifica poiché i loro rivali non giocheranno nel campionato questo fine settimana.

Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Lecce-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Lecce-Juventus probabili formazioni, non solo FantaCalcio



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione in panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin, Almqvist, Krstovic, Sansone, Pierotti. Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Touba. Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Nonge, Nicolussi Caviglia, Alex Sandro, Weah, Iling-Junior, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Chiesa, Rabiot. Squalificati: Pogba, Fagioli.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Berti-Ricci. IV uomo: Perenzoni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Abisso.

Dove vedere Lecce-Juventus in TV

Lecce-Juventus in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La Juventus non ha perso nessuna delle ultime 15 partite di campionato, ottenendo 12 vittorie e 3 pareggi. Questa è stata una delle serie di partite senza sconfitte più lunghe per la squadra bianconera in Serie A, superata solo da una striscia di 16 partite tra novembre 2021 e marzo 2022.

Lecce-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Lecce-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha concesso solo un gol su calcio da fermo durante il campionato di Serie A, risultando seconda solo al Real Madrid che non ha subito nessuna rete su calcio piazzato.

Quali alternative per vedere Lecce-Juventus Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali.

La Fiorentina ha segnato più gol di testa della Juventus in questo campionato, mentre il Lecce ha subito il maggior numero di reti di testa insieme ad Empoli e Frosinone.