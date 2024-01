Finale Supercoppa 2024 NAPOLI INTER Streaming TV, da vederla Gratis: con Rai o Mediaset?

Dove vedere Diretta Napoli-Inter Streaming. La finale della Supercoppa italiana tra Napoli e Inter è un evento di grande importanza nel calcio italiano. La partita si svolgerà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, e sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Saranno presenti 25mila spettatori, inclusi il ct dell’Italia Spalletti e diverse leggende del calcio italiano.

Il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si passerà direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. È importante notare che eventuali squalifiche derivanti da cartellini gialli ricevuti durante la partita si applicheranno anche al campionato. Alcuni giocatori da tenere d’occhio per i cartellini gialli sono Di Lorenzo, Mario Rui e Mazzocchi per il Napoli, e Barella per l’Inter.

Nonostante l’Inter sia in vantaggio di venti punti in classifica rispetto al Napoli e abbia segnato più gol e subito meno, la partita di andata del campionato ha dimostrato che nelle finali possono accadere sorprese. Il Napoli ha vinto nettamente quella partita 3-0, dimostrando che tutto può accadere in un tempo di gioco di 90 minuti.

Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Inter streaming gratis e diretta tv.

L’attaccante argentino Giovanni Simeone ha segnato due gol nelle ultime quattro partite ufficiali in cui è stato schierato come titolare. Una di queste reti è stata realizzata contro la Fiorentina e l’altra contro il Real Madrid. Tuttavia, Simeone non è riuscito a segnare nelle ultime due partite consecutive in tutte le competizioni dal mese di ottobre 2022, quando ha affrontato Ajax, Cremonese e Rangers.

Orario Napoli-Inter

Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana 2024, si gioca oggi lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 20:00 italiane al “Al-Awwal Park Stadium” di Riad, in Arabia Saudita.

Hakan Çalhanoglu ha raggiunto un nuovo record di gol nella sua carriera e ha superato il suo risultato migliore in una stagione nei maggiori campionati europei. Inoltre, dopo non essere mai riuscito a segnare contro il Napoli con il Milan, ha finalmente segnato due gol e fornito un assist nelle partite con l’Inter.

Probabili formazioni Napoli-Inter valide anche per il FantaCalcio

Entrambe le squadre devono affrontare assenze importanti. Inzaghi, allenatore dell’Inter, non potrà contare su Cuadrado, mentre Mazzarri, allenatore del Napoli, dovrà fare a meno di Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Osimhen e Traorè. Entrambi gli allenatori puntano a vincere la Supercoppa, che per Inzaghi sarebbe la quinta della sua carriera e per Mazzarri rappresenterebbe un trofeo per salvare la stagione del Napoli. Entrambe le squadre hanno mostrato buone prestazioni nelle partite precedenti e si prevede un match interessante.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Zielinski, Traoré, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Raspadori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Arbitro: Antonio Rapuano.

Napoli-Inter Diretta TV, in che canale la mostrano in chiaro?



Napoli-Inter in diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Napoli e Inter si stanno affrontando per la prima volta nella Supercoppa italiana. Prima di questo incontro, le due squadre si sono scontrate solo in Coppa Italia. Il bilancio dei precedenti incontri è di tre vittorie per il Napoli, cinque vittorie per l’Inter e cinque pareggi.

Napoli-Inter Streaming Gratis in italiano



Napoli-Inter streaming gratis con Sportmediaset.it e Mediaset Infinity, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Stream Free Web On line disponibile anche sul sito su Sportmediaset.it.

Il Napoli ha vinto solo una volta nelle ultime nove partite contro l’Inter in tutte le competizioni. Il loro ultimo incontro si è concluso con una sconfitta nel campionato di dicembre.

Napoli-Inter Streaming alternative

Non ci sono alternative per vedere Napoli-Inter. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Roja Club TV, Rojadirecta Live o RojadirectaTV.

Il Napoli giocherà la sua quinta finale nella Supercoppa Italiana, questa volta sotto la guida di Walter Mazzarri. Sarà la prima volta che affronteranno un’altra squadra che non sia la Juventus.