NAPOLI INTER Streaming Gratis Live ITA Video Diretta TV Smartphone Tablet PC: SKY Video o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Inter Live Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 18 aprile 2021 si gioca Napoli-Inter per la 31a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Napoli-Inter, sfida che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra di Gattuso affronta quella di Conte sempre più vicina allo scudetto. A guidare l’assalto alla vittoria saranno Lukaku e Insigne: il belga è il secondo massimo bomber del campionato con 21 goal (dietro a Cristiano Ronaldo), mentre il capitano del Napoli è a 15 centri, a -3 dal record ottenuto quattro anni fa.

Napoli Inter sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Tra gli attaccanti con almeno cinque gol segnati in questo campionato, solo Daniele Verde ha giocato meno gare da titolare (otto) di Victor Osimhen (nove): il nigeriano è andato a bersaglio in entrambe le ultime due partite disputate dal 1’ in Serie A.

Napoli Inter sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Sei degli otto gol realizzati dall’Inter al Napoli in Serie A dal 2016/17 ad oggi, portano la firma di Lautaro Martínez (tre reti) o Romelu Lukaku (tre gol, tra cui quello che ha deciso la gara di andata).

Probabili formazioni Napoli Inter:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso. Squalificati: Lozano. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov.

Lautaro Martínez dell’Inter è uno dei soli cinque attaccanti con Gyasi, Simy, Barrow e João Pedro, ad essere sceso in campo in tutte le prime 30 giornate di questa Serie A.

Altre forme per vedere Napoli Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.