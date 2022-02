NAPOLI-INTER Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 12 febbraio 2022, il Napoli di Spalletti giocherà sul proprio campo del “Maradona” contro l’Inter di Inzaghi (oggi squalificato) per quello che è il big-match della 25a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Inter streaming gratis e diretta tv.

Diretta Napoli-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Victor Osimhen ha segnato il primo gol del Napoli in tutte e cinque le ultime occasioni in cui lui è riuscito a segnare in campionato (5 vittorie). Per quanto riguarda la squadra ospite, Lautaro Martínez ha segnato l’ultimo gol dell’Inter in cinque delle sei partite precedenti di Serie A in cui lui è riuscito a segnare (incluso lo scontro diretto inverso), portando ogni volta la sua squadra alla vittoria.

Nel Napoli Anguissa e Koulibaly sono tornati al lavoro: il difensore è candidato a giocare dal 1’ al posto di Jesus. Out Tuanzebe. Qui Inter: Dimarco al posto di Bastoni, torna Lautaro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Lozano, Tuanzebe. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi (in panchina Farris). A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vecino, Sanchez, Gagliardini, Caicedo. Indisponibili: Bastoni, Correa, Gosens. Squalificati: Bastoni, il tecnico Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri. Guardalinee: Costanzo-Bindoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Napoli-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 15 gare casalinghe contro l’Inter in campionato giocate dagli anni 2000 (9V, 5N), l’unica eccezione è un 3-1 a favore dei nerazzurri nel gennaio 2020 (doppietta di Romelu Lukaku e rete di Lautaro Martínez).

Napoli-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha segnato in ciascuna delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli, la sua miglior serie di gare consecutive a segno contro questa avversaria in Serie A da ottobre 2000 (8).

Napoli-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa:

“Koulibaly? Mi sembra irrispettoso per chi dovesse fargli posto di farlo giocare dal primo minuto. E’ un calciatore differente, basti vedere quello che ha fatto quando ha vinto la Coppa d’Africa. E’ andato subito a salutare gli avversari e prima quelli che avevano sbagliato il rigore. E’ lo spessore dell’uomo ad essere differente. Devo tenere conto di quelli che hanno giocato in questi giorni, serve rispetto verso loro e tutto il gruppo. Per me è facile, qualunque scelta io prenda faccio sempre bene. L’obiettivo stagionale è di rientrare tra le prime quattro mettendoci dietro alcune tra le squadre più forti del campionato. Vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso l’obiettivo Scudetto. Sarebbe una situazione figa. Questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo sport”.