MILAN-SAMPDORIA Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Milan-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 13 febbraio 2022, il Milan di Pioli riceve allo Stadio di San Siro (Milano) la visita della Sampdoria dell’ex Giampaolo per il launch match della 25a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Le due squadre si sono affrontate 63 volte in Serie A in casa dei rossoneri. Questi ultimi conducono ampiamente nelle statistiche con un bilancio di 40 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte.

La vittoria per 2-1 ispirata da Olivier Giroud nel derby contro gli acerrimi rivali dell’Inter nell’ultima partita-derby di Serie A, insieme ad una vittoria per 4-0 nel turno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Lazio, dimostra che il Milan, terzo in classfica, sta giocando fiducioso. Dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Inter (1-1) i rossoneri, vincendo oggi, hanno la possibilità di posizionarsi in vetta alla classifica, superando i due rivali allo scudetto. Inoltre il Milan è imbattuto negli ultimi cinque scontri diretti contro la Sampdoria in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Lazetic, Rebic. Indisponibili: Kjaer, Ballo-Tourè, Ibrahimovic, Gabbia. Squalificati: Theo Hernandez.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A Ferrari, O Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Candreva, Sensi; Caputo. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Magnani, Augello, Sabiri, Conti, Vieira, Askildsen, Yepes, Trimboli, Giovinco, Quagliarella, Supryaga. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Perrotti-Palermo. Quarto Uomo: Baroni. Var: Valeri. Avar: Liberti.

Il Milan è la squadra che in questo campionato ha tentato più conclusioni dopo un recupero alto: 48 tiri su questo tipo di azione per i rossoneri, esattamente il doppio rispetto alla Sampdoria (24).

Milan-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Milan-Sampdoria su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Massimo Donati.

La Sampdoria ha perso 66 partite contro il Milan in Serie A (30V, 31N), solo contro l’Inter (70) conta più sconfitte nel massimo campionato.

La partita Milan-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

Milan-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Giocatori da tenere d’occhio: tutti e sette i gol di Giroud con il Milan in questa stagione di Serie A sono arrivati a San Siro, mentre il fuoriclasse della Sampdoria Antonio Candreva (in Serie A 7 gol, 7 assist) ha continuato la sua ottima forma l’ultima volta, facendo un gol e due assist.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

La sfida tra Milan-Sampdoria non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Le partite della Sampdoria in Serie A hanno visto una media di 10,29 calci d’angolo totali: uno dei quantitativi più alti della competizione.