NAPOLI INTER Streaming Gratis Diretta su RAI TV | Ritorno Semifinale Coppa Italia TIM Cup

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Napoli Inter Live Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta) video internet. Alle ore 21:00 di sabato 13 giugno 2020, si gioca Napoli Inter in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Ritorno della semifinale di Coppa Italia TIM Cup 2019-2020, all’andata era terminata 0-1 a favore del Napoli a San Siro. Chi vince affronta la Juventus nella finale di mercoledì sera.

Dove vedere Napoli Inter streaming e tv.

Napoli Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Inter, le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno.

Arbitro: G Rocchi.

Napoli-Inter curiosità.

Gli ultimi cinque match di Coppa Italia tra le due squadre vedono il Napoli in vantaggio con tre vittorie, contro un solo bottino pieno dell’Inter, mentre un incontro è terminato a reti inviolate (poi vinto dai nerazzurri ai rigori).

Nelle 165 partite che si sono disputate tra Inter e Napoli, 75 sono state vinte dai nerazzurri e 39 i pareggi. Negli ultimi cinque incontri c’è stato un equilibrio perfetto: 2 vittorie per i nerazzurri, 2 per i partenopei e un pareggio.

In Coppa Italia è la tredicesima volta che si affrontano con l’Inter che ha vinto sei incontri contro i quattro del Napoli. Il tabù San Paolo è stato sfatato il 6 gennaio di quest’anno quando la squadra di Conte ha battuto gli azzurri dopo 22 anni grazie alla doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro.

Proprio l’argentino è il giocatore più pericoloso per i partenopei: nelle quattro sfide in cui li ha affrontati, ha messo a segno due gol e fornito due assist ai propri compagni.