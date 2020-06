JUVENTUS MILAN Streaming Gratis Diretta su RAI TV | Coppa Italia TIM Cup Ritorno Semifinale

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Juventus Milan Live Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta) video internet. Alle ore 21:00 di venerdì 12 giugno 2020, si gioca Juventus Milan 💻 in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Ritorno della semifinale di Coppa Italia TIM Cup 2019-2020, all’andata era terminata 1-1.

Dove vedere Juventus Milan streaming e tv.

Juventus Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus Milan, le probabili formazioni.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus (4-3-3): Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Laxalt, Calhanoglu, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Rebic, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Arbitro: Daniele Orsato.