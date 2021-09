JUVE-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 19 settembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve allo Stadium di Torino il Milan di Stefano Pioli, che in campionato viaggia a punteggio pieno, nel match valido per la 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Un grande classico del torneo che vedrà di fronte due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma opposto: la Juve ha un solo punto in Serie A dopo tre partite e arriva da 2 sconfitte consecutive, contro Empoli e Napoli, il Milan è a punteggio pieno e vuole oggi confermarsi leader in nella graduatoria.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Chiesa, Kean.

Allegri: “Noi abbiamo iniziato il 14 luglio nonostante mancassero tanti giocatori. Ci siamo ritrovati il 3 agosto con i reduci dagli Europei. I risultati non sono stati proporzionali alle prestazioni perché potevamo avere qualche punto in più, ma la squadra in allenamento è sempre carica. Dobbiamo crescere, io insieme a loro”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, A Romagnoli, Tomori, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Maldini.

Pioli: “Sarà un’altra partita di altissimo livello, loro sono tutti campioni e tutti nazionali, pensano ancora di poter vincere il campionato. Noi vogliamo essere una squadra di personalità che vuole comandare le partite, dobbiamo essere attivi in tutte le fasi di gioco. Se sarà così allora sicuramente sarà una buona gara”.

Arbitro: Doveri di Roma.

