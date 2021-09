ROJADIRECTA Juventus-Milan, Verona-Roma, Empoli-Sampdoria, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di domenica 19 settembre 2021, dove spiccano alcune interessanti partite della 4a giornata di Serie A 2021-22: Juventus-Milan, Empoli-Sampdoria, Verona-Roma e Lazio-Cagliari.In Premier League invece occhu puntati su Tottenham-Chelsea.

12:30 Empoli-Sampdoria Streaming (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

13:00 Nizza-Monaco (Ligue 1) – Sky Sport Football

13:00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:00 Maiorca-Villarreal (MLS) – DAZN

15:00 West Ham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Ravenna-San Marino (Serie A2 Femminile) – Eleven Sports

15:00 Cittadella-Chievo (Serie A2 Femminile) – Eleven Sports

15:30 Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:15 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

17:30 Tottenham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Betis-Espanyol (Liga) – DAZN

20:30 Parma-Cremonese (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

20:30 Virtus Verona-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Paris SG-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Valencia-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.