JUVENTUS MILAN Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook TV YouTube: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Sfida Ronaldo-Ibrahimovic questa sera alle 20:45 italiane. Oggi domenica 9 maggio 2021 si gioca Juve-Milan per la 35a giornata di Serie A. Chi vincerà lo scontro diretto per entrare in Champions League? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

La sfida Juventus-Milan, big match della 35a giornata di Serie A potrebbe decidere una stagione intera con le due squadre che si giocano un posto in Champions e sono attualmente appaiate in classifica a quota 69 punti. Sarà anche la sfida tra due attaccanti che hanno fatto del gol la loro ragione di vita come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

Juventus Milan sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus Milan sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Juventus Milan:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com).

Juventus: Chiesa torna a disposizione di Pirlo e parte titolare sulla sinistra, con Rabiot ad affiancare Bentancur in mezzo. Migliora Morata: sarà lui a giocare accanto a Ronaldo in attacco. In difesa coppia centrale De Ligt-Chiellini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Ramsey.

Milan: alle spalle di Ibra dovrebbero giocare Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz, che potrebbe scalzare sia Leao che Rebic. In difesa Tomori, apparso in calo nelle ultime partite, dovrebbe comunque spuntarla su Romagnoli. Bennacer e Kessie a centrocampo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Castillejo. Indisponibili: Maldini.

Altre forme per vedere Juventus Milan non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.