FIORENTINA LAZIO Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vederla Gratis: Video DAZN o Sky Live?

si affrontano oggi sabato 8 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Franchi di Firenze. Chi vincerà la sfida della 34a giornata di Serie A fra le due formazioni?

L’ultimo dei quattro anticipi della 35a giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Lazio, due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti. I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna. Particolarmente scoppiettante quello contro i rossoblù, con l’argentino Palacio che ha risposto con una tripletta alla doppietta di Vlahovic e al goal di Bonaventura.

Fiorentina Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Dusan Vlahovic (19 reti) potrebbe diventare solo il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Gabriel Batistuta, Kurt Roland Hamrin e Pedro Petrone. Luis Alberto ha segnato tre gol contro la Fiorentina in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio. Il fantasista della Lazio potrebbe fornire assist in tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da novembre 2019.

Le probabili formazioni di Fiorentina Lazio

La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Iachini sceglie Caceres come terzo dietro al posto di Martinez Quarta, Pulgar in regia e recupera Ribery, che gioca accanto a Vlahovic. Nella Lazio l’11 delle ultime uscite. Lulic a sinistra, Correa con Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: Igor. Indisponibili: Borja Valero.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore S. Inzaghi. Squalificati: Fares. Indisponibili: Caicedo, Escalante.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato in tutte le ultime cinque sfide contro la Fiorentina in campionato, solo contro il Napoli l’attaccante italiano ha trovato il gol in ben sei match consecutivi contro una singola avversaria in Serie A.

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.