SPEZIA NAPOLI Streaming No Rojadirecta Gratis Facebook YouTube: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Spezia Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 15 italiane di oggi sabato 8 maggio 2021 per la 35a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Spezia-Napoli è una gara che promette gol e scintille. Tutte e due le squadre sono a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. La formazione allenata da Vincenzo Italiano vuole la vittoria che manca da 4 gare per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Quella diretta da Gennaro Gattuso, invece, deve riscattare il pari al 95′ contro il Cagliari e conquistare un successo per continuare a lottare per un piazzamento valido per la prossima Champions League.

Spezia Napoli sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Spezia Napoli sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Spezia Napoli

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Nzola é squalificato: Piccoli in vantaggio su Galabinov per sostituirlo. Ricci in regia, Agudelo e Saponara favoriti su Verde e Gyasi. Nel Napoli Koulibaly ha finito il campionato: dietro Manolas e Rrahmani. Osimhen ha recuperato e gioca dal 1’. Ospina é a disposizione e insidia Meret.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Saponara. Allenatore Vincenzo Italiano. Squalificati: Nzola. Indisponibili: Mattiello.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic.

Lorenzo Insigne del Napoli (17 reti) è ad un solo gol dall’eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A (18 nel 2016/17) – il fantasista partenopeo ha preso parte a 15 reti nelle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in campionato: sette gol e otto assist.

