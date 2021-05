LECCE REGGINA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Diretta Online, dove vederla: Rai Live o Video DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Lecce Reggina Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 14:00 di oggi venerdì 7 maggio 2021, si gioca Lecce Reggina in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà la sfida tattica nel penultimo turno di Serie B? Si gioca allo stadio Via del Mare, ovvero l’impianto che ospita le partite della squadra pugliese.

Il Lecce ospita la Reggina nel penultimo turno della regular season del campionato di Serie B. Salentini reduci dal passo falso sul campo del Monza: decisiva una splendida punizione di Barberis che è valsa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Cittadella, facendo scivolare la squadra di Corini al quarto posto. In settimana è anche arrivata la confessione shock di Mancosu sul tumore contro cui sta lottando.

Lecce Reggina Diretta TV, dove vederla senza Rojadirecta

Diretta Lecce Reggina sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Lecce Reggina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Lecce Reggina in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > www.dazn.it), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta ITA o TarjetaRojaOnline Gratis perchè entrambe considerate illegali in Italia e quindi oscurate.

Lecce Reggina probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Tachtsidis, Björkengren; Henderson; Stepinski, Coda.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto.