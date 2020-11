⚽ ROJADIRECTA Chievo Lecce Streaming Gratis Diretta TV, dove vederla con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Chievo Lecce Streaming Live (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi venerdì 27 novembre 2020, si gioca Chievo Lecce, anticipo del turno 9 di Serie B in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Sarà trasmessa in chiaro?

Chievo Lecce Streaming Gratis, presentazione match e formazioni.



I veneti sono quinti in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i salentini occupano la terza posizione a quota 15, con un cammino di 4 successi, tre pareggi e una sconfitta. Le probabili formazioni:

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Garritano, Viviani, Zuelli, Ciciretti; Djordjevic, Fabbro.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar Mancosu; Stepinski, Coda.

Dove vedere Chievo Lecce Streaming Gratis Link invece di Rojadirecta.

Diretta Chievo Lecce sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Chievo Lecce in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).