NAPOLI RIJEKA Streaming Gratis TV, dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Nella 4a giornata del Gruppo F dell’Europa League, il Napoli di Gennaro Gattuso riceve al San Paolo il Rijeka di Simon Rozman, il giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona. Le due formazioni si incontrano per la seconda volta nella storia.

Successo di misura per gli azzurri nel match d’andata giocato in Croazia. Risultato finale 1-2: Demme e un’autorete hanno risposto all’iniziale vantaggio di Muric, togliendo le castagne dal fuoco su un terreno di gioco ostico. Chi vincerà oggi?

Napoli Rijeka in Diretta TV.

Napoli Rijeka sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Si giocherà oggi giovedì 26 novembre 2020 allo stadio “San Paolo” di Napoli nel quartiere di Fuorigrotta.

Napoli Rijeka Streaming Link alternativo a Rojadirecta.

Calcio d’inizio fissato alleitaliane.

Napoli Rijeka sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Napoli Rijeka:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. Allenatore Simon Rozman.

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia).