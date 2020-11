⚽ ROJADIRECTA Benevento-Juventus Sassuolo-Inter Atalanta-Verona, dove vedere Partite Streaming Live Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 28 novembre 2020, dove spiccano Benevento-Juventus, Sassuolo-Inter, Atalanta-Verona, i tre anticipi della 9a giornata del campionato di calcio di Serie A.

13:30 Brighton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Brescia-Frosinone (Serie B) – Dazn

14:00 Empoli-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Pordenone (Serie B) – Dazn

14:00 Pisa-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Venezia-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Elche-Cadice (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Sassuolo-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sassuolo-Inter, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 15:00. I neroverdi di Roberto De Zerbi dopo nove giornate hanno totalizzato 18 punti, mentre i nerazzurri di Antonio Conte occupano il quinto posto con 15 punti.

Diretta Sassuolo Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Vibonese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:00 Monza-Reggina (Serie B) – Dazn

16:00 Manchester City-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Viking-Start (Eliteserien) – Eurosport Player

16:15 Valencia-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

17:00 Marsiglia-Nantes (Ligue 1) – Dazn e Dazn1.

18:00 Diretta Benevento-Juventus Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Benevento-Juventus, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Ciro Vigorito di Benevento sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 18. I campani di Filippo Inzaghi dopo otto giornate hanno totalizzato 9 punti ed occupano il quattordicesimo posto, mentre i bianconeri di Pirlo sono quarti in classifica con 16 punti.

Diretta Benevento Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Brann-Aalesunds (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Everton-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Huesca-Siviglia (Liga) – Dazn

18:45 Emmen-Ajax (Eredivisie) – Dazn.

20:45 Diretta Atalanta-Verona Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Atalanta-Verona, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 20:45. I nerazzurri di Gasperini dopo nove giornate hanno totalizzato 14 punti e sono settimi, mentre i veneti di Ivan Juric occupano il nono posto con 12 punti.

Diretta Atalanta Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Imolese-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Paris SG-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn

21:00 Real Madrid-Alaves (Liga) – Dazn

21:00 West Brom-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.