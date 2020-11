⚽ SASSUOLO INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla in Video Diretta TV con Android e Apple

Dove vedere Sassuolo Inter Streaming Live senza Link Rojadirecta. La nona giornata di Serie A offre al grande pubblico il match Sassuolo Inter che si giocherà alle ore 15:00 di oggi sabato 28 novembre 2020. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Sassuolo-Inter, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 15:00. I neroverdi di Roberto De Zerbi dopo nove giornate hanno totalizzato 18 punti, mentre i nerazzurri di Antonio Conte occupano il quinto posto con 15 punti.

Sassuolo Inter viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo due giocatori oltre Romelu Lukaku (sette reti nel 2020/21) hanno segnato almeno sette gol nelle prime sette presenze stagionali di Serie A con l’Inter: Christian Vieri (nove nel 2001/02 e otto nel 2002/03) e Zlatan Ibrahimovic (sette nel 2007/08).

Sassuolo Inter La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter:

Nell’Inter torna tirolare in attacco Lautaro Martinez, al suo fianco però dovrebbe esserci Alexis Sanche: turno di riposo per Lukaku. Darmian e Perisic giostreranno sulle fasce, con Barella e Gagliardini interni, Vidal trequartista. In porta gioca Handanovic, con il trio Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la retroguardia. Nainggolan out per un affaticamento al soleo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore Roberto De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Defrel, Pegolo, Romagna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Padelli, Vecino, Nainggolan.

Altre forme per vedere Sassuolo Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.