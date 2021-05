COSENZA MONZA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis, dove vederla: Diretta Rai o DAZN Online?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cosenza Monza Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 14:00 di oggi venerdì 7 maggio 2021, si gioca Cosenza Monza in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà la sfida tattica nel penultimo turno di Serie B? Si gioca allo Stadio Comunale San Vito ‘Gigi Marulla’ di Cosenza.

La Serie B è giunta alle battute finali, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: le 38 giornate stanno per esaurirsi e, con esse, anche i verdetti per chi festeggerà la promozione o l’accesso ai playoff e chi dovrà sorbirsi l’amarezza della retrocessione. Obiettivi diversi, come quelli di Cosenza e Monza: calabresi in piena lotta per evitare la discesa in C e far sì che si disputi l’eventuale playout (che non verrebbe giocato qualora il distacco tra la quartultima e la quintultima sia superiore ai 4 punti).

Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Cosenza Monza in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > www.dazn.it), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta ITA o TarjetaRojaOnline Gratis perchè entrambe considerate illegali in Italia e quindi oscurate.

Cosenza Monza probabili formazioni

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Antzoulas, Idda; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. Allenatore Occhiuzzi.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Frattesi; D’Errico, Diaw, Boateng. Allenatore Brocchi.